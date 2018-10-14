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В Пекине спорят о загадочном ночном явлении: НЛО или газы?
14 октября 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
В китайской столице минувшей ночью сотни горожан стали свидетелями необъяснимого явления, появившегося в небе над городом. Что это: НЛО или выхлопные газы высокоскоростного самолета?
По данным телеканала CGTN, подобное "небесное" свечение в эту ночь было зафиксировано жителями еще нескольких регионов страны. Некоторым из них удалось снять его на видео.
Видеозаписи были сделаны очевидцами в северо-западной провинции Шэньси, а также во Внутренней Монголии, северном автономном районе Китайской Народной Республики.
Объект, внешне похожий на летающую тарелку, излучал холодный белый свет. Однако специалисты не верят, что на записях запечатлен корабль пришельцев. По их мнению, причиной данного явления стали газы.
Эксперты пришли к выводу, что, скорее всего, светились выхлопные газы гиперзвукового самолета, который в этот момент находился на высоте, достаточной для доступности лучей солнца.
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