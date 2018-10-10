На пляже в США обнаружили «деталь НЛО»
10 октября 2018, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]
На одном из пляжей в американском штате Южная Каролина накануне был найден большой цилиндрический объект, напоминающий часть космического корабля. Об этом сегодня сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что данный объект попался в сети, призванные защищать пляж от различных морских животных. По текстуре "обломок НЛО" мягкий и напоминает земной пенопласт.
Слухи о внеземном происхождении объекта распространились сразу после того, как представители американских властей увезли его в лабораторию для проведения исследований.
Некоторые уверены, что это фрагмент НЛО, другие считают, что это - не более чем часть буя или дренажной системы. Фанаты киноэпопеи "Звездные войны" нашли в обломке сходство со "Звездой смерти".
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