На пляже в США обнаружили «деталь НЛО»

На одном из пляжей в американском штате Южная Каролина накануне был найден большой цилиндрический объект, напоминающий часть космического корабля. Об этом сегодня сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что данный объект попался в сети, призванные защищать пляж от различных морских животных. По текстуре "обломок НЛО" мягкий и напоминает земной пенопласт.

Слухи о внеземном происхождении объекта распространились сразу после того, как представители американских властей увезли его в лабораторию для проведения исследований.

Некоторые уверены, что это фрагмент НЛО, другие считают, что это - не более чем часть буя или дренажной системы. Фанаты киноэпопеи "Звездные войны" нашли в обломке сходство со "Звездой смерти".