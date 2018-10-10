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В США обнаружен таинственный объект, напоминающий часть НЛО

10 октября 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

В США обнаружен таинственный объект, напоминающий часть НЛО
фото: pixabay.com

В американском штате Южная Каролина был обнаружен таинственный объект цилиндрической формы, который напоминает часть "летающей тарелки". Предмет попал в сети, которые ограждают пляж от обитателей моря.

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Очевидцы отметили, что объект довольно легкий и мягкий, а его текстура напоминает пенопласт. Как уточняет в среду, 10 октября, издание Daily Mail, власти штата незамедлительно увезли находку для исследования. Это навело местных жителей на мысли о том, что предмет представляет интерес.

Некоторые отмечают, что объект похож на обломок НЛО, другие полагают, что это всего лишь часть дренажной системы или буя. Руководство Южной Каролины пока не сообщает, что именно было обнаружено на побережье.

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