Астроном дал объяснение синим огням в небе над Москвой

По словам директора Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрия Бисикало, замеченные ранее на московском небе огни - это результат оптического эффекта, отражения огней городской иллюминации на облаках.

В Интернете был опубликован видеоролик с синими огоньками, одна их часть выстроилась в треугольник, а вторая двигалась под ним по кругу. Необычно явление очевидцы заметили над Москвой в ночь на воскресенье.

По словам Бисикало, такие явления не редкость. Он привел в пример дискотеку, огни которой также отражаются в низких облаках, передает РИА Новости.