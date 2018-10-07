В Швейцарии определили вероятность встречи с инопланетянами

Исследователи из Швейцарии совместно с Калифорнийским университетом в Беркли создали статистическую модель, которая позволяет рассчитать вероятность встречи землян с представителями инопланетной цивилизации.

В своих расчетах главный исследователь Клаудио Гримальди использовал теорему Байеса. Она позволяет определить вероятность события, опираясь на статистику связанного с ним, но уже свершившегося.

Согласно отсутствию зафиксированных случаев обнаружения инопланетян в определенном радиусе от Земли, ученые определили вероятность существования развитой цивилизации на более дальних расстояниях.

Оказалось, что, если ученые найдут хотя бы один импульс в радиусе 100 световых лет от голубой планеты, эти результаты подтвердят существование внеземной жизни с вероятностью до 100%.

Если радиосигналы в радиусе 40 тысяч световых лет найти не удастся, то с большой вероятностью можно утверждать, что человеческая раса - единственная в галактике Млечный Путь.

Однако, погрешность в данных математических расчетах составляет тот факт, что внеземная цивилизация (а, возможно, и не одна) еще не достигла необходимого уровня развития для передачи сигналов.

А, кроме того, существует вероятность, что в Млечном Пути могут находиться цивилизации, превосходящие землян в развитии, но следующие по иной технологической траектории.