Уфолог на снимках NASA нашел марсианский город

Блогер и уфолог Крис из США заявил, что обнаружил какой-то таинственный город на поверхности Красной планеты. Источником такой информации стали фотографии, которые были опубликованы NASA.

Для того, чтобы рассмотреть тайные объекты цивилизации на Красной планете, Крис использует графический редактор, с помощью которого фильтрует изображения с Марса, сообщает VistaNews. На видео, размещенном в YouTube, уфолог показывает якобы здания, сооружения, даже автомобили марсиан.