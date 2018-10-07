Уфолог на снимках NASA нашел марсианский город
7 октября 2018, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]
Блогер и уфолог Крис из США заявил, что обнаружил какой-то таинственный город на поверхности Красной планеты. Источником такой информации стали фотографии, которые были опубликованы NASA.
Для того, чтобы рассмотреть тайные объекты цивилизации на Красной планете, Крис использует графический редактор, с помощью которого фильтрует изображения с Марса, сообщает VistaNews. На видео, размещенном в YouTube, уфолог показывает якобы здания, сооружения, даже автомобили марсиан.
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