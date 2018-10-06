На видео с МКС разглядели скоростной НЛО
6 октября 2018, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало видео, снятое с Международной космической станции (МКС). На кадрах уфологи нашли НЛО. [related_articles]
Видеозапись с космической станции содержит фрагмент, на котором отчетливо виден объект, движущийся на невероятной скорости параллельно поверхности планеты.
В управлении не комментируют слова уфологов об НЛО, пишет VistaNews. Однако приверженцы факта существования инопланетных цивилизаций уверены, что это космический корабль с Нибиру.
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