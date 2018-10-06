Уральский исследователь, радиолюбитель Валентин Дегтярев услышал жуткий голос на записи трансляции с МКС. Он полагает, что это были звуки "полтергейста", который проявляется на космической станции.

Дегтярев производил записи с МКС глубокой ночью 2 октября. На станции все спали, вначале была тишина, потом вдруг ужасный голос на языке, похожем на английский, произнес, как расслышал радиолюбитель: "Танцы, танцы до конца". И дальше - смех.

"Что там за чертовщина такая творится, я не знаю", — удивляется Дегтярев, вспоминая и странные отверстия, появившиеся на станции. Он полагает, что на МКС появился "полтергейст", или кто-то из членов экипажа сошел с ума. На месте космонавтов он окропил бы там все святой водой.