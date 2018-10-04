Уфолог опубликовал видео, как по поверхности Луны движется черный НЛО
4 октября 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Странный летающий объект черного цвета попал на видео, сделанное астрономом на поверхности Луны. Известный уфолог заявил, что у него нет сомнений в том, что на кадрах "засветился" НЛО.
Многие пользователи Сети, просмотревшие ролик, отнеслись к нему при этом достаточно скептично, сообщают "Актуальные Новости". Но Скотт Уорринг уверен, пришельцы смеются над человечеством, которое верит, что оно одиноко во Вселенной.
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