Уфолог опубликовал видео, как по поверхности Луны движется черный НЛО

Странный летающий объект черного цвета попал на видео, сделанное астрономом на поверхности Луны. Известный уфолог заявил, что у него нет сомнений в том, что на кадрах "засветился" НЛО.

Многие пользователи Сети, просмотревшие ролик, отнеслись к нему при этом достаточно скептично, сообщают "Актуальные Новости". Но Скотт Уорринг уверен, пришельцы смеются над человечеством, которое верит, что оно одиноко во Вселенной.