Уфолог: NASA засняли старт НЛО с поверхности Солнца

Известный уфолог Скотт Уоринг на снимках камер NASA обнаружил космический объект, взлетающий с поверхности Солнца. Интересно, что аппаратура агентства не единственная запечатлела этот момент. NASA зафиксировали корабль инопланетян около Солнца‍

Соответствующую видеозапись ученый опубликовал в сети Интернет. По его словам, размеры объекта ближе к планетарным, а скорость приближена к скорости света.

Так называемая светимость НЛО позволяет утверждать, что он состоит из материала, отличного от солнечного. А, значит, можно предположить, что это именно летательный аппарат.

Уоринг считает, что только высокоразвитая цивилизация инопланетян могла создать космический корабль, способный выдержать невероятно высокие температуры звезды.

Отметим, как оказалось, итальянский фотограф-любитель, на собственных снимках заката разглядел тот же объект. Причем, дата и время съемки снимков совпадают с камерами NASA.

Ранее АН писали, что астрономы из Университета штата Огайо обнаружили большое количество высокоэнергетических гамма-лучей, испускаемых Солнцем. Причем это характерно лишь для его минимальной активности.



