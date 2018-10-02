Ученые объяснили отсутствие следов инопланетян в космосе

Ученые из Университета штата Пенсильвания в СМА раскритиковали доводы в пользу парадокса Ферми. Они убеждены, что следы деятельности инопланетян до сих пор не найдены, не потому что их нет. Видео, как в небе над Стамбулом летали сразу три НЛО

Американские специалисты предположили, что доля изученного пространства в рамках проекта SETI еще пока слишком мала, чтобы делать какие-то выводы, передает "Суть Событий".

Как отмечают ученые, по стакану воды, зачерпнутой из океана, невозможно сделать выводы о существовании в его глубинах тех или иных животных и других его обитателей.

Согласно одной из формулировок парадокса Ферми, если бы инопланетяне существовали и были достаточно технически развиты, они должны были бы быть частыми гостями в Солнечной системе.

На этот счет у американцев из Пенсильвании есть несколько теорий: возможно, инопланетные цивилизации гибнут до того, как успеют вступить в контакт с землянами. Или же пока просто недостаточно развиты.

Ранее АН сообщали, что исследователи из NASA собираются найти в космосе первые научные доказательства - следы "технических" сигналов, которые могли бы оставить разумные существа.