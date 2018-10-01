Видео, как в небе над Стамбулом летали сразу три НЛО

По информации, поступившей из социальных сетей, жители Стамбула в минувшую среду наблюдали странное явление. Сразу три огромных белых шара были замечены на небе. Уфологи опять заговорили про Нибиру.

Шары долго кружили по небу над Стамбулом. Планета якобы посылает на Землю НЛО, чтобы собрать необходимую информацию, решили уфологи, пишет HotGeo.

"НЛО, парящие над многонаселенным городом в дневное время — это очень странно", - отмечают специалисты, - "Самое страшное - это то, что мы понятия не имеем, что это и как нам теперь быть".