Уфологи разглядели на Марсе черепа и инструменты пришельцев

Известный уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Красной планете черепа и технологические инструменты инопланетян. С помощью компьютерной программы он пристально рассмотрел фотографии NASA. Уфологи настаивают: на Марсе давно живут люди

Все это указывает на существование разумной, хотя и необычной чужой культуры, считает Скотт Уоринг, пишет oane.ws. То, что некоторые "черепа" отличаются от других, уфолог объясняет тем, что инопланетяне взяли в плен гуманоидов другого вида.

Отметим, приверженцы альтернативных теорий считают, что Марс и Луна уже давно заселены, однако эту информацию держат в секрете. За пределами Земли корпорации добывают полезные ископаемые и драгметаллы.