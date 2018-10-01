Уфологи разглядели на Марсе черепа и инструменты пришельцев
1 октября 2018, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
Известный уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Красной планете черепа и технологические инструменты инопланетян. С помощью компьютерной программы он пристально рассмотрел фотографии NASA.
Все это указывает на существование разумной, хотя и необычной чужой культуры, считает Скотт Уоринг, пишет oane.ws. То, что некоторые "черепа" отличаются от других, уфолог объясняет тем, что инопланетяне взяли в плен гуманоидов другого вида.
Отметим, приверженцы альтернативных теорий считают, что Марс и Луна уже давно заселены, однако эту информацию держат в секрете. За пределами Земли корпорации добывают полезные ископаемые и драгметаллы.
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