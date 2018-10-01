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Замаскированный НЛО попал на видео в Москве
1 октября 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
В российской столице очевидцам удалось заснять на видео тщательно замаскированный НЛО. Свидетели события утверждают, что объект в небе над городом обладал просто поразительным сходством с летающей тарелкой.
Речь идет о видеозаписи, на которой запечатлено огромное облако, удивительно напоминающее классический силуэт НЛО. Многие предположили, что это результат отличной маскировки.
Облако быстрее других своих "собратьев" проплывало над московской многоэтажкой, расположенной в районе проспекта Андропова, не расплываясь и не меняя при этом своей формы.
Авторы видеоролика задаются вопросом, уж не инопланетяне ли посетили Белокаменную? И если у пришельцев есть такие технологии маскировки, то впервые ли?
Большинство пользователей утверждают, что на видео просто большое кучевое облако. Однако никто пока не смог объяснить, почему его очертания так долго сохранялись столь четкими.
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