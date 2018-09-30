В Лондоне на камеру попал треугольный НЛО

В эту субботу практически средь бела дня очевидцы могли наблюдать НЛО в небе над Лондоном. Внезапное появление над британской столицей треугольного летающего объекта удалось снять на камеру. В столице Аргентины сняли на видео НЛО с огненным шлейфом‍

Неопознанный летающий объект блестел на солнце синими боками своего треугольного корпуса и, казалось, совершенно не скрывался от взглядов изумленных жителей Херн Хилла.



Британцы сообщили, что НЛО шел очень низко: странный синий треугольник буквально летал над их головами. Очевидцы смогли довольно хорошо его рассмотреть, а затем и изучить на записях.

Отметим, район Херн Хилл считается аномальной зоной, потому что здесь наиболее часто можно фиксируется появление представителей внеземных цивилизаций.



