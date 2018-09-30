//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Бывший израильский разведчик объяснил страх властей США перед войной с Россией
2

Выложено пророчество Нострадамуса о расцвете Сибири перед гибелью человечества
3

В ДНР стали известны полицейские-предатели Донбасса
4

Женщина с любовником вызвали такси, приехал ее муж-водитель
5

Обнародовано предсказание генерала-масона из США о зачинщиках Третьей мировой

//Непознанное 13+

В Лондоне на камеру попал треугольный НЛО

30 сентября 2018, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Лондоне на камеру попал треугольный НЛО
pixabay.com

В эту субботу практически средь бела дня очевидцы могли наблюдать НЛО в небе над Лондоном. Внезапное появление над британской столицей треугольного летающего объекта удалось снять на камеру. 

В столице Аргентины сняли на видео НЛО с огненным шлейфом‍

В столице Аргентины сняли на видео НЛО с огненным шлейфом‍

Неопознанный летающий объект блестел на солнце синими боками своего треугольного корпуса и, казалось, совершенно не скрывался от взглядов изумленных жителей Херн Хилла.

Британцы сообщили, что НЛО шел очень низко: странный синий треугольник буквально летал над их головами. Очевидцы смогли довольно хорошо его рассмотреть, а затем и изучить на записях.

Отметим, район Херн Хилл считается аномальной зоной, потому что здесь наиболее часто можно фиксируется появление представителей внеземных цивилизаций.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Непознанное

В Лондоне на камеру попал треугольный НЛО

В Лондоне на камеру попал треугольный НЛО

В эту субботу практически средь бела дня очевидцы могли наблюдать НЛО в небе над Лондоном. Внезапное появление над британской столицей треугольного летающего объекта удалось снять на камеру.

//В мире

Сенатор от Крыма высказался о заявлении Зинке о морской блокаде РФ

Сенатор от Крыма высказался о заявлении Зинке о морской блокаде РФ

Крымский политик Сергей Цеков высказался о заявлении министра Райана Зинке о морской блокаде России. По члена комитета Совета Федерации по международным делам, за явление странное, даже некомпетентное.

//В мире

Трамп после Генассамблеи ООН заявил о росте авторитета США в мире

Трамп после Генассамблеи ООН заявил о росте авторитета США в мире

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что мир снова начал уважать США. Такое заявление глава Белого дома сделал, выступая на митинге в Западной Вирджинии. Он также добавил, что США снова начали "побеждать".

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Во Вьетнаме военные подтвердили обнаружение останков советского летчика

Во Вьетнаме военные подтвердили обнаружение останков советского летчика

В штабе военного командования северной вьетнамской провинции Тхайнгуен подтвердили обнаружение останков советского летчика, капитана Юрия Пояркова на севере страны.

//Политика

Песков: Путин провел субботу в тайге

Песков: Путин провел субботу в тайге

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел минувшую субботу на отдыхе в хакасской тайге. Об этом сегодня рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Происшествия

В ДНР снова прогремел взрыв, трое погибших

В ДНР снова прогремел взрыв, трое погибших

Неподалеку от Горловки в Донбассе трое детей погибли, подорвавшись сегодня днем на противопехотной осколочной мине. Об этом сообщил глава горловской администрации Иван Приходько.

//Происшествия

Судебные приставы потребовали долг с пенсионерки, которая давно умерла

Судебные приставы потребовали долг с пенсионерки, которая давно умерла

Курганские приставы возбудили исполнительное производство в отношении 105-летней женщины, которая давно скончалась. По документам, старушка обязана заплатить в казну 200 рублей госпошлины.

//Культура

"Я даже ложку не мог держать", Вахтанг Кикабидзе о борьбе с раком

"Я даже ложку не мог держать", Вахтанг Кикабидзе о борьбе с раком

Известный актер Вахтанг Кикабидзе признался, что жив только благодаря своей жене. Много лет назад ему поставили страшный диагноз, который прозвучал, как приговор - рак мозга.

//Спорт

Гонку Гран-при России "Формулы-1" в Сочи выиграл Хэмилтон

Гонку Гран-при России "Формулы-1" в Сочи выиграл Хэмилтон

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при России" в "Формуле-1". Гонка прошла на автодроме в Сочи. Хэмилтон одержал 70 победу в "Формуле-1". Второе место занял Валттери Боттас.

//Общество

Горловка. Чудом выживший подросток рассказал подробности гибели друзей

Горловка. Чудом выживший подросток рассказал подробности гибели друзей

Дети хотели попасть в заброшенный дом. Взяли молоток, чтобы вскрыть заколоченную дверь и с друзьями отправились к заброшенном дому, который находится в серой зоне. Об этом рассказал школьник, пострадавший во время взрыва в прифронтовой Горловке на Донбассе.

//В мире

Все жители Горловки скорбят из-за гибели подорвавшихся на мине детей

Все жители Горловки скорбят из-за гибели подорвавшихся на мине детей

В Горловке, находящейся под контролем ДНР, понедельник, 1 октября, объявлен днем траура по погибшим при взрыве мины детям. Иван Приходько сообщил, что по погибшим детям скорбит весь город.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Малахов: "Это непередаваемое ощущение, когда в доме пахнет малышом"

Малахов: "Это непередаваемое ощущение, когда в доме пахнет малышом"

Андрей Малахов - примерный семьянин. Год назад супруга Малахова Наталья Шкулева родила долгожданного сына. "Это непередаваемое ощущение, когда в доме пахнет малышом!" — радуется журналист.

//В мире

У берегов Турции в результате крушения лодки погибли 5 человек‍

У берегов Турции в результате крушения лодки погибли 5 человек‍

В воскресенье стало известно о крушении пассажирской лодки у берегов провинции Эдирне. По имеющейся на данный момент информации, жертвами инцидента стали, по меньшей мере, пять человек.

//Общество

Названы фильмы, где актёры занимались любовью по-настоящему

Названы фильмы, где актёры занимались любовью по-настоящему

Названы семь голливудских кинокартин, где актеры занимались любовью на площадке по-настоящему. Правда ли это, или всего лишь удачный пиар-ход для раскрутки фильма, решать зрителям.

//Хайтек

Задачку для китайских школьников решают тысячи пользователей Сети

Задачку для китайских школьников решают тысячи пользователей Сети

В сети Интернет стремительно набирает популярность математическая задача для учеников начальной школы в Китае. Видео опубликовал YouTube-канал MindYourDecisions, с тех пор пользователи ищут решение.

//Политика

Рамзан Кадыров оценил заявление главы МВД США о морской блокаде РФ

Рамзан Кадыров оценил заявление главы МВД США о морской блокаде РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратил внимание на заявление министра внутренних дел США Райана Зинке, порассуждавшего о возможности морской блокады России. Политик сформулировал ответ.

//Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о своих причудах во время беременности

Лера Кудрявцева рассказала о своих причудах во время беременности

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своих причудах во время второй беременности. По признанию Леры, дочку они вымолили. Во время беременности у Кудрявцевой изменилось обоняние.

//Армия

Российские ВКС примут на вооружение ракету «Бронебойщик»

Российские ВКС примут на вооружение ракету «Бронебойщик»

Испытания новейшей ракеты «Бронебойщик», предназначенной для авиации, практически подошли к концу. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

//Шоу-бизнес

Валдис Пельш рассказал об обмане на программе «Розыгрыш»

Валдис Пельш рассказал об обмане на программе «Розыгрыш»

Телеведущий Валдис Пельш признался, что ему до сих пор стыдно за то, что обманывал зрителей. Он вспомнил о съемках программы «Розыгрыш» и рассказал, что зачастую звезды были в курсе, что они снимаются в шоу.

//Новости СМИ2

//В мире

В Калифорнии акула напала на 13-летнего мальчика‍

В Калифорнии акула напала на 13-летнего мальчика‍

В американском штате Калифорния акула напала на тринадцатилетнего подростка. Инцидент произошел на одном из пляжей города Энсинитас. Об этом сегодня сообщает телеканал CNN.

//В мире

Видео: в Китае спасли тонущего слоненка

Видео: в Китае спасли тонущего слоненка

В Китае мама и две тети пришли на помощь тонущему слоненку. В сети Интернет появилось видео, на котором видно, как слоны в китайской провинции Юньнань спасают тонущего детеныша.

//Спорт

«Анжи» добился сенсационной победы над лидером РПЛ «Зенитом» со счетом 2:1

«Анжи» добился сенсационной победы над лидером РПЛ «Зенитом» со счетом 2:1

В воскресенье, 30 сентября, в рамках 9-го тура чемпионата России по футболу 2018-2019 между собой сыграли один из аутсайдеров и лучшая команда лиги. Речь идёт о матче «Анжи» — «Зенит».

//Общество

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 1 октября

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 1 октября

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 1 по 7 октября. Первый рабочий день погодных сюрпризов не преподнесет. Понедельник, 1 октября, даже порадует: день ожидается солнечным, без осадков.

//Происшествия

Документы МВД с грифом «Секретно» нашел на помойке житель Асбеста

Документы МВД с грифом «Секретно» нашел на помойке житель Асбеста

В городе Асбесте Свердловской области городской отдел МВД выкинул на помойку архивные документы под грифом «Секретно». Так утверждает нашедший их гражданин на своей странице в соцсети.

//В мире

На Украине на территории воинской части прогремел взрыв

На Украине на территории воинской части прогремел взрыв

Взрыв произошел в воскресенье на территории воинской части Вооруженных сил Украины в Херсонской области. В результате инцидента пострадал один человек - военный-контрактник, он госпитализирован.

//Новости Redtram

//Общество

Глава Минздрава Украины раскрыла, как просто снизить давление

Глава Минздрава Украины раскрыла, как просто снизить давление

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, призвала своих соотечетвенников заняться танцами для укрепления здоровья. По ее словам, танцы - такая же физическая нагрузка.

//Здоровье

Какие продукты продлевают жизнь?

Какие продукты продлевают жизнь?

Исследователи из Женской больницы Бригхэма в Бостоне (штат Массачусетс, США) выяснили, что необходимо употреблять в пищу каждый день, чтобы сохранить здоровье и продлить себе жизнь.

//В мире

Лариса Ницой: жители Донбасса должны заслужить гражданство Украины

Лариса Ницой: жители Донбасса должны заслужить гражданство Украины

Украинский общественный деятель, писательница и блогер Лариса Ницой высказала мнение, что жители Донбасса станут гражданами Украины, но для получения украинского гражданства должны сдать экзамены.

//Метеоновости

В Москву и Подмосковье пришли первые заморозки

В Москву и Подмосковье пришли первые заморозки

В Москве в ночь на 30 сентября была зафиксирована минусовая температура. Столбики термометров опустились до -0,4 градуса. Об этом сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

//Шоу-бизнес

Филипп Киркоров угрожает автору слухов о переезде дочери Пугачевой в США

Филипп Киркоров угрожает автору слухов о переезде дочери Пугачевой в США

Певец Филипп Киркоров угрожает автору слуха о переезде дочери Пугачевой в Америку. Он обещает инсайдеру серьезный разговор, а мы знаем как король поп-сцены умеет язвительно общаться с журналистами.

//Общество

Украинский митрополит попросил защитить Почаевскую лавру от радикалов

Украинский митрополит попросил защитить Почаевскую лавру от радикалов

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир попросил верующих христиан помочь защитить монастырь. Лавре могут быть нужны как моральная поддержка, так и "физическое присутствие".

//Политика

В Кремле сообщили, когда решение о поддержке Сербии может быть принято Москвой

В Кремле сообщили, когда решение о поддержке Сербии может быть принято Москвой

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно рассуждать о поддержке Сербии со стороны РФ после обострения в Косово. Пусть сначала лидеры двух стран проведут переговоры.

//В мире

Мэй обещала ввести новый налог для иностранцев в Британии

Мэй обещала ввести новый налог для иностранцев в Британии

Тереза Мэй заявила о том, что правительство рассматривает возможность ввода трехпроцентного налога на приобретение иностранными гражданами имущества на территории Соединенного Королевства.

//Общество

Что делать, если мучает аллергия на домашних питомцев

Что делать, если мучает аллергия на домашних питомцев

Домашние питомцы обитают у многих людей. Но положительные эмоции, которые доставляет общение с пушистыми собратьями, может омрачить такое неприятное явление как аллергия. Каковы симптомы и что делать?

//В мире

Опубликовано видео с журналистом, назвавшим граждан Украины «нацией болванов»

Опубликовано видео с журналистом, назвавшим граждан Украины «нацией болванов»

Ведущий политического ток-шоу на украинском ТВ, автор двух книг Остап Дроздов в прямом эфире признался, что считает своих соотечественников «нацией болванов». Верят телевизору и мало читают.

//Общество

Делегация из Норвегии поражена Крымом

Делегация из Норвегии поражена Крымом

Члены делегации из Норвегии поразились темпам развития Крыма, увидев это на примере нового терминала аэропорта Симферополя. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

//Культура

Владимир Путин поздравил с днем рождения Веру Васильеву

Владимир Путин поздравил с днем рождения Веру Васильеву

Президент России Владимир Путин поздравил с 93-летием актрису театра и кино Веру Васильеву. В телеграмме Путин отметил актерское мастерство Васильевой и безграничную преданность профессии.

//Происшествия

Мужчина странно себя повел в очереди к мощам святителя Спиридона

Мужчина странно себя повел в очереди к мощам святителя Спиридона

Люди, стоящие сегодня в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у храма Христа Спасителя, вынуждены были вызвать полицейских из-за мужчины, который повел себя крайне неадекватно.

//Политика

В ГД о заявлении главы МВД США о возможной морской блокаде: "обескураживает"

В ГД о заявлении главы МВД США о возможной морской блокаде: "обескураживает"

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление главы МВД США Райана Зинке, который сказал, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию.

//Политика

Пушков ответил на заявление главы МВД США по поводу морской блокады

Пушков ответил на заявление главы МВД США по поводу морской блокады

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МВД США Райана Зинке, который заявил о возможной морской блокаде России для предотвращения поставок энергоресурсов в страны Ближнего Востока.

//Шоу-бизнес

Видео, как в 90-е Ксения Собчак пела песни Булановой

Видео, как в 90-е Ксения Собчак пела песни Булановой

Ксения Собчак опубликовала архивную видеозапись, как она поет песню Татьяны Булановой "Старшая сестра". Ксения рассказала, что песню тогда она посвятила сыну Михаила Боярского Сергею.

//В мире

Победительница конкурса красоты «Мисс Финляндия» имеет русские корни

Победительница конкурса красоты «Мисс Финляндия» имеет русские корни

Победительницей конкурса красоты "Мисс Финляндия" 29 сентября стала 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова. Отец красавицы является русским, а ее мать - ингерманландка.

//Происшествия

В здании МВД на Сахалине нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

В здании МВД на Сахалине нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

В городе Александровск-Сахалинский в кабинете отделения МВД обнаружено тело сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Сахалинской области.

//Шоу-бизнес

"Это безобразное кумовство" зрители возмущены выбором Агутина на шоу "Голос"

"Это безобразное кумовство" зрители возмущены выбором Агутина на шоу "Голос"

Зрители шоу «Голос 60+» обвиняют наставника Леонида Агутина в «безобразном кумовстве и наглой подтасовке». Ради своего отца Леонид Агутин «слил» прекрасных исполнителей, которые действительно пели.

//Культура

Умер популярный блюзовый исполнитель Отис Раш

Умер популярный блюзовый исполнитель Отис Раш

Блюзовый певец и гитарист, один из основателей чикагского блюза Отис Раш скончался в субботу в возрасте 84-х лет. Причиной смерти Раша называюи осложнения после инсульта, перенесенного им в 2003 году.

//Происшествия

Известный саратовский общественник и врач погиб во время пожара

Известный саратовский общественник и врач погиб во время пожара

Известный саратовский врач и член Общественной палаты региона Сергей Утц скончался во время пожара.Трагедия случилась в ночь на 30 октября. Мужчина вместе с супругой был на даче в Энгельсском районе.

//Политика

Лондон разместит в Норвегии штаб морской пехоты, будет следить за подлодками РФ

Лондон разместит в Норвегии штаб морской пехоты, будет следить за подлодками РФ

Великобритания в рамках новой арктической стратегии разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев. Такое заявление сделал журналистам глава министерства обороны Гэвин Уильямсон.

//Общество

После взрыва в адрес главного коммуниста поступили угрозы

После взрыва в адрес главного коммуниста поступили угрозы

Глава компартии ДНР Борис Литвинов сообщил о поступивших угрозах после взрыва на съезде партии. На телефон главного коммуниста Донецкой народной республики поступили угрозы. Бориса Литвинова обвинили в том, что он подстроил взрыв и пообещали, что он «будет отвечать по полной».

//Общество

Эксперты назвали простое средство от осенней депрессии

Эксперты назвали простое средство от осенней депрессии

Идеальным средством для борьбы со стрессом в осеннюю пору является травяной чай с мелиссой. Его можно употреблять в виде отвара, а также настоя. Напиток обладает успокаивающим эффектом.

//В мире

Автомобили НАТО прибыли на границу с Косово

Автомобили НАТО прибыли на границу с Косово

Сербами заблокирована дорога к озеру Газиводе и расположенной на нем ГЭС из-за провокации со стороны Косово. По словам жителей Сербии, к косовским силовикам прибыло подкрепление из Албании.

//Происшествия

СМИ: актриса Линдси Лохан получила удар по лицу от сирийки

СМИ: актриса Линдси Лохан получила удар по лицу от сирийки

Линдси Лохан ударили по лицу, когда голливудская звезда снимала на видео якобы семью сирийских беженцев. СМИ сообщают, что дело было в Москве. Линдси обвинила сирийцев в том, что они незаконно перевозят своих детей.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры