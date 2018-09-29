В столице Аргентины сняли на видео НЛО с огненным шлейфом‍

В столице Аргентины Буэнос-Айресе очевидцы сумели записать на видео странное движение в небе над городом. Необычный НЛО окрестили "огненным драконом" благодаря яркому шлейфу, тянущемуся за ним. Видео: в Англии «танцующие НЛО» устроили светопредставление

Над Южной Америкой все чаще и чаще очевидцы фиксируют появление НЛО. Уфологи, несмотря на множество версий, пока не могут объяснить интерес инопланетян к данному региону.

На днях в Сети появилось видео очевидцев, на котором неопознанный объект двигался по вечернему небу Буэнос-Айреса, оставляя за собой огненный след.

По окончании своего яркого "звездного" полета НЛО по необъяснимым причинам вдруг разделился на две составляющие, которые стали постепенно угасать.

Уфологи сочли, что это был именно НЛО, так как иного объяснения (например, какой-либо природной аномалией) специалисты пока не нашли.



