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В NASA займутся поиском инопланетян
27 сентября 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Благодаря новым космическим аппаратам исследователи из NASA собираются найти в космосе первые научные доказательства - следы "технических" сигналов, которые могли бы оставить разумные существа.
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства отметили, что исправили ряд ошибок, которые были допущены в предыдущих программах (в частности, 1959 года).
Астрономы американского космического ведомства надеются, что новые данные удастся получить благодаря TESS – сверхмощному космическому телескопу, созданному для поиска экзопланет.
По их словам, специальные программы помогут отследить сигналы, свидетельствующие о жизни в космосе. Также новые технологии будут фиксировать возможные источники электромагнитного излучения.
Новая аппаратура NASA позволит ученым не допустить путаницы между сигналами пришельцев и шумовыми сигналами всевозможных звезд или других небесных тел.
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