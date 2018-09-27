NASA зафиксировали корабль инопланетян около Солнца‍

Известный уфолог Скотт Уоринг, изучив кадры высокоточной камеры NASA, именуемой SOHO, которая снимала область возле Солнца, на ряде снимков обнаружил четкий след инопланетного корабля. NASA показало видеозапись смены дня и ночи на Луне

Эксперт проследил траекторию движения НЛО на представленных фото и обнаружил, что объект двигался вперед и назад, при этом совершая на поворота на 45 градусов всего за пару секунд.

Уоринг абсолютно убежден, что речь идет о корабле представителей инопланетной цивилизации. Если бы это был метеор, или комета, они оставили бы ровный след "по прямой".

Однако в данном случае, именно благодаря высокоточной камере NASA, можно с уверенностью утверждать, что на подобные маневры способен объект, управляемый разумными существами.















