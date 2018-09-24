НЛО отразили атаку Нибиру?

Очередной конец света, предрекаемый конспирологами в связи с возможным столкновением с Землей планеты Нибиру, на минувшей неделе так и не состоялся. Уфологи нашли этому два объяснения.

Сторонники версии о существовании загадочной Планеты Х или Нибиру ожидали ее столкновение с голубой планетой в минувшие выходные. Однако, этого так и не произошло.

При этом, в последние пару дней в различных точках земного шара очевидцы стали фиксировать небывалое доселе и просто ошеломляющее количество появлений НЛО.

По одной из версий, Земля избежала столкновения с Нибиру благодаря представителям внеземных цивилизаций, которые спасли человечество от неминуемого апокалипсиса.

Теперь же, завершив миссию по спасению землян от гибели, инопланетяне вернулись на третью от Солнца планету за благодарностью от выживших в итоге людей.

По другой версии, нашему космическому дому все еще грозит серьезная опасность, так как столкновение впереди. А всему виной стала ошибка в расчетах точной даты.

Резко возросшую активность пришельцев в непосредственной близости от Земли специалисты в этом случае связывают с любопытством первых к грядущей катастрофе.

Ниже приведен видеоролик, снятый очевидцем Джеймсом Гиллилендом 22 сентября. Уфологи уверены: инопланетяне больше не видят необходимости скрываться от землян.