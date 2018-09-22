На фото Луны разглядели огромную конструкцию, напоминающую мост
22 сентября 2018, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]
На фотографии Луны обнаружили огромных размеров мостовидную конструкцию непонятного происхождения. Теперь специалисты гадают, что это может быть: кратер, какое-то лунное образование или загадочная постройка инопланетян.
Конспирологи, уверяющие, что на Луне активничают пришельцы, считают, что это возведенная ими конструкция, для каких целей - пока неясно. Скептики же ничего необычного на снимке не видят. По их мнению, это обычный лунный кратер, который отражает свет Солнца, пишут dni24.com.
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