На фото Луны разглядели огромную конструкцию, напоминающую мост

На фотографии Луны обнаружили огромных размеров мостовидную конструкцию непонятного происхождения. Теперь специалисты гадают, что это может быть: кратер, какое-то лунное образование или загадочная постройка инопланетян. Уфолог опубликовал видео с пирамидой на поверхности Луны

Конспирологи, уверяющие, что на Луне активничают пришельцы, считают, что это возведенная ими конструкция, для каких целей - пока неясно. Скептики же ничего необычного на снимке не видят. По их мнению, это обычный лунный кратер, который отражает свет Солнца, пишут dni24.com.