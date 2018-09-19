Светящиеся НЛО сняли на видео в Канаде
19 сентября 2018, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Жители города Торонто в Канаде стали свидетелями появления в вечернем небе целого воздушного флота светящихся НЛО. Некоторым очевидцам посчастливилось сделать видеозаписи случившегося.
В канадском мегаполисе горожане стали свидетелями внеземного явления. Визит предполагаемых представителей инопланетной цивилизации в Торонто произошел три дня назад - 16 сентября.
По словам экспертов, несколько светящихся НЛО появились в вечернем небе и пристально следили за землянами. В объектив камеры попало сразу несколько объектов, которые свободно парили в воздухе.
Многие скептически настроенные пользователи отвергают возможность существования пришельцев и утверждают, что в небе могли зафиксировать полет какого-то воздушного транспорта или же квадрокоптера.
А вот конспирологи, напротив, продолжают подогревать интерес общественности к тому, что столь частое появление НЛО в разных точках Земли связано с приближением загадочной планеты Нибиру.
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