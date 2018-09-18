Видео: в Англии «танцующие НЛО» устроили светопредставление

Жители английского городка Шефтсбери в конце прошлой недели стали свидетелями необычного светового шоу, развернувшегося в вечернем небе. А некоторым очевидцам «танцующие НЛО» удалось снять на видео.

По словам англичан, НЛО хаотично кружились и поблескивали огнями. Жители Шефтсбери отмечают, что летательные аппараты совершали странные и даже напугавшие многих горожан маневры.

Местные жители предположили, что необычное поведение являлось чем-то вроде приветствия от инопланетных гостей. А уфологи припомнили несколько подобных «танцев», зафиксированных в других частях света.



