Видео: в Англии «танцующие НЛО» устроили светопредставление
18 сентября 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
Жители английского городка Шефтсбери в конце прошлой недели стали свидетелями необычного светового шоу, развернувшегося в вечернем небе. А некоторым очевидцам «танцующие НЛО» удалось снять на видео.
По словам англичан, НЛО хаотично кружились и поблескивали огнями. Жители Шефтсбери отмечают, что летательные аппараты совершали странные и даже напугавшие многих горожан маневры.
Местные жители предположили, что необычное поведение являлось чем-то вроде приветствия от инопланетных гостей. А уфологи припомнили несколько подобных «танцев», зафиксированных в других частях света.
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