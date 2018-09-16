Уфолог заснял на видео 37 НЛО около Луны
16 сентября 2018, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
Итальянский ученый смог снять на видео непонятные объекты, пролетевшие мимо спутника Земли. Его видеозапись уже изучили специалисты и они считают, что она не является подделкой.
Неопознанные летающие объекты двигались по одной траектории, маневрируя на очень высокой скорости. Они находились на большом расстоянии от земной поверхности и поэтому не могут быть стаей птиц, например, сообщает "Актуальные Новости". Уфологи считают, что это флотилия инопланетных кораблей.
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