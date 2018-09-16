Уфолог заснял на видео 37 НЛО около Луны

Итальянский ученый смог снять на видео непонятные объекты, пролетевшие мимо спутника Земли. Его видеозапись уже изучили специалисты и они считают, что она не является подделкой. Дайверы обнаружили НЛО на дне Балтийского моря

Неопознанные летающие объекты двигались по одной траектории, маневрируя на очень высокой скорости. Они находились на большом расстоянии от земной поверхности и поэтому не могут быть стаей птиц, например, сообщает "Актуальные Новости". Уфологи считают, что это флотилия инопланетных кораблей.