Нибиру: уфологи назвали точную дату Конца Света
14 сентября 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Точная дата конца света названа уфологами, утверждающими, что все живое на планете Земля погибнет из-за столкновения с небесным телом, именуемым Нибиру. По их мнению, до апокалипсиса остаются считанные дни.
Ученые считают, что конец для всего сущего на третьей планете от Солнца наступит 19 сентября текущего года. Основан такой прогноз на увеличении количества фотографий Нибиру в Сети.
Меньше чем через неделю Нибиру врежется в нашу планету - "звезда смерти" уже миновала Солнце. И подтверждением тому являются фото- и видео-доказательства очевидцев, убеждают специалисты.
На сегодняшний день довольно тяжело умышленно "поймать" Планету Х в объектив камеры, пишет Vista News. Однако с ее приближением сенсационные фото станут для людей обыденностью.
Ранее, как писали АН, уфологи предположили, что визиты НЛО на Землю в последнее время участились именно из-за Нибиру. По их мнению, инопланетяне стараются поближе рассмотреть космическое тело.
Отметим также, согласно разному летоисчислению, 19 сентября по грегорианскому календарю соответствует 2 октября по юлианскому. Впрочем, на каких данных основана столь точная дата конца света, уфологи не поясняют.
Добавим, по разным данным, начиная с 1982 года, либо с 2002-го во всем мире празднуется День Рождения "смайлика". В связи с чем некоторые пользователи Сети сочли такое предостережение не более, чем розыгрышем.
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