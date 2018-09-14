Нибиру: уфологи назвали точную дату Конца Света

Точная дата конца света названа уфологами, утверждающими, что все живое на планете Земля погибнет из-за столкновения с небесным телом, именуемым Нибиру. По их мнению, до апокалипсиса остаются считанные дни. Уфологи сообщили о новых находках на базе НЛО в Антарктиде

Ученые считают, что конец для всего сущего на третьей планете от Солнца наступит 19 сентября текущего года. Основан такой прогноз на увеличении количества фотографий Нибиру в Сети.

Меньше чем через неделю Нибиру врежется в нашу планету - "звезда смерти" уже миновала Солнце. И подтверждением тому являются фото- и видео-доказательства очевидцев, убеждают специалисты.

На сегодняшний день довольно тяжело умышленно "поймать" Планету Х в объектив камеры, пишет Vista News. Однако с ее приближением сенсационные фото станут для людей обыденностью.

Ранее, как писали АН, уфологи предположили, что визиты НЛО на Землю в последнее время участились именно из-за Нибиру. По их мнению, инопланетяне стараются поближе рассмотреть космическое тело.

Отметим также, согласно разному летоисчислению, 19 сентября по грегорианскому календарю соответствует 2 октября по юлианскому. Впрочем, на каких данных основана столь точная дата конца света, уфологи не поясняют.

Добавим, по разным данным, начиная с 1982 года, либо с 2002-го во всем мире празднуется День Рождения "смайлика". В связи с чем некоторые пользователи Сети сочли такое предостережение не более, чем розыгрышем.