В Калифорнии напуганные жители сняли на видео НЛО

Американцы из города Окснард, штат Калифорния, в небе над частным домом заметили накануне огромный НЛО, который очень их испугал. Одному из местных жителей удалось снять объект на видео. НЛО стали чаще прилетать на Землю из-за Нибиру?

Крупных размеров НЛО испускал синеватое свечение и имел множество ярких прожекторов. По словам очевидцев этого странного явления, они никогда не сталкивались ни с чем подобным.

Некоторые скептики предположили, что объект является экспериментальной разработкой военных. Однако, приверженцы теории существования внеземного разума сочли, что пришельцы с планеты Нибиру попросту перестали скрывать от людей свое присутствие.



