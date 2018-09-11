В Калифорнии напуганные жители сняли на видео НЛО
11 сентября 2018, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]
Американцы из города Окснард, штат Калифорния, в небе над частным домом заметили накануне огромный НЛО, который очень их испугал. Одному из местных жителей удалось снять объект на видео.
Крупных размеров НЛО испускал синеватое свечение и имел множество ярких прожекторов. По словам очевидцев этого странного явления, они никогда не сталкивались ни с чем подобным.
Некоторые скептики предположили, что объект является экспериментальной разработкой военных. Однако, приверженцы теории существования внеземного разума сочли, что пришельцы с планеты Нибиру попросту перестали скрывать от людей свое присутствие.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес