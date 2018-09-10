Уфологи: инопланетяне могут захватить Землю по двум причинам
10 сентября 2018, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]
Уфологи, изучив позицию известных астрофизиков, в число которых попали Стивен Хокинг и Карл Саган, остановились на двух возможных причинах захвата Земли потенциальными инопланетянами-кочевниками.
Специалисты пришли к мнению, что голубая планета может привлекать представителей внеземных цивилизаций в качестве объекта захвата в двух, диаметрально противоположных, случаях, пишет VistaNews.
По одной из версий, пришельцы окажутся воинственно настроены и используют Землю как колонию, а также в качестве источника ресурсов для постройки новых космических кораблей.
Второй причиной захвата третей от Солнца планеты считается благородная миссия инопланетян - спасение человечества от саморазрушения, насилия, войн и катастроф, а также загрязнения Земли.
В первом случае землянам придется сражаться с захватчиками и отстаивать право на жизнь. Во втором - смириться с присутствием внеземного разума и позволить пришельцам оказать людям помощь.
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