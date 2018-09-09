В Исландии сняли на видео дискообразный НЛО

В небе над Рейкьявиком накануне был замечен дискообразный НЛО внушительных размеров, который походил на большую летающую тарелку. Очевидцам удалось снять объект на видео.

Видео прокомментировал известный американский уфолог Скотт Уоринг. По его мнению, объект больше напоминает облако, однако специалист не исключил и версию с НЛО.

По информации конспиролога, в последний раз похожий НЛО в форме диска видели более 10 лет назад. Тогда свидетелем инцидента стал британский пилот.