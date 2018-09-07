Уфологи настаивают: на Марсе давно живут люди

Приверженцы альтернативных теорий считают, что Марс и Луна уже давно заселены, однако эту информацию держат в секрете. За пределами Земли корпорации добывают полезные ископаемые и драгметаллы. Ученые предлагают сдвинуть Землю на орбиту Марса

По мнению конспирологов, все фото- и видеоматериалы о космосе - не более, чем фейк, а Международная космическая станция не существует - это просто голограмма, сообщает Vista News.

Уфологи считают, что реальные достижения человечества и вся правда о космосе тщательно скрываются от "простых смертных" секретными структурами и правительственными организациями.

Также, вполне вероятно, что люди давно вступили в контакт со внеземными цивилизациями и давно живут в содружестве с марсианами, которые, в свою очередь, посещают Землю.

Напомним, ранее АН писали, что Скотт Уоринг уверяет: пришельцы принимают участие в исследовании Луны и контактируют с астронавтами. В доказательство специалист приводит фотографии.