Видео: астроном зафиксировал десятки НЛО вокруг Луны

Римский астроном снял на видео почти четыре десятка НЛО, парившие возле Луны. Ранее материал был на изучении у экспертов, поэтому стал доступен мировой общественности только сейчас. Уфологи уверены: на Землю высадились пришельцы с Нибиру

Видео было снято во время кровавого затмения еще 27 июля текущего года. Астроном насчитал 38 неопознанных летающих объектов, имеющих явно внеземное происхождение.

По мнению экспертов, птиц или летучих мышей в земной атмосфере можно исключить: они были бы вне фокуса камеры, и не смогли бы быть зафиксированы на видеозаписи.

Скорость перемещения десятков летающих аппаратов, даже по минимальным подсчетам, значительно превышает развиваемую земными реактивными самолетами, ныне известными науке.

Эксперты, изучавшие видео, вынуждены были признать, что на этих кадрах итальянцу удалось запечатлеть именно НЛО. Им не удалось обнаружить на записи следов какого-либо монтажа.

Кроме того, все возможные гипотезы с какими-либо научными или бытовыми объяснениями были специалистами исчерпаны ввиду явных несоответствий этой видеозаписи.

Например, была проведена проверка данных аппаратов, фиксирующих происходящее между Землей и ее спутником: в момент записи там не было ни спутников, ни астероидов.