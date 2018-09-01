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Уфолог опубликовал видео с пирамидой на поверхности Луны
1 сентября 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
На фотографиях Google Earth аргентинский уфолог рассмотрел на Луне огромную пирамиду. Он считает, что это «сооружение» доказывает факт существования представителей инопланетных цивилизаций.
Житель Аргентины высказал уверенность, что пирамида имеет структуру искусственного происхождения, ее высота составляет более 200 метров, сообщает oane.ws. Уфолог указал координаты, где расположено это непонятное строение: 20 48'45.54 "N 25 59'50.89" W.
Скептики же считают, что эта пирамида - обычная лунная порода, и ничего удивительного в этом не находят.
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