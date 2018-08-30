Ученые поймали ритмичный сигнал из космоса

Польские ученые из Ягеллонского университета в Кракове обнаружили ритмичные колебания в гамма-излучении блазара Markarian 501 (Mrk 501), который удален от Земли на 456 миллионов световых лет.

Астрономы провели анализ данных, полученных при наблюдении Markarian 501 за 10 лет, и обнаружили периодические колебания, которые повторяются каждые 332 дня.

Однако, как сообщает Lenta.ru, в последние годы интенсивность излучения стала ослабевать. Астрономы пока не могут назвать точную причину данного явления.

Существует несколько теорий, включая наличие в блазаре двойной сверхмассивной черной дыры, однако ни одна из них пока не нашла у специалистов подтверждения.