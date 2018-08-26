Туристка заметила в Шотландии нечто, напоминающее Лох-Несское чудовище
26 августа 2018, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]
Канадская туристка по имени Линн Лок сфотографировала в Шотландии нечто, напоминающее Лох-Несское чудовище. Женщина, работающая в школе, недавно отдыхала в Глазго со своими супругом и дочерью.
По словам путешественницы, она увидела что-то, двигавшееся под водой, неподалеку от замка Уркхарт. Женщина подчеркнула, что заметила непонятное существо, периодически уходившее под воду и поднимавшееся на поверхность, в 45 метрах от берега озера Лох-Несс, передает The Scottish Sun. Лок также отметила, что на поверхности воды иногда появлялись пузыри.
Туристка добавила, что слышала о Несси, которая якобы обитает в водоеме, поэтому и решила сделать несколько кадров.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес