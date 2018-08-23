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В NASA над Землей случайно засняли НЛО
23 августа 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во время съемок Земли с МКС случайно зафиксировало неопознанные объекты в ее атмосфере.
На снимках можно увидеть, как два необычных объекта буквально "висят" над поверхностью Земли, издавая вполне явственное голубое свечение.
Уфологи полагают, что два инопланетных корабля не успели зашифровать свое местоположение от камер астронавтов и попали в кадры, опубликованные агентством.
При этом, специалисты уверены: на самом деле летающих тарелок в атмосфере Земли значительно больше. Разница лишь в том, что другим НЛО удалось вовремя включить технологию "стелс".
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