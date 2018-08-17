Марсоход Curiosity нашел интересный объект

Недавно марсоход нашел необычный объект, который привлек внимание ученых NASA, а также уфологов, которые тут же выразили уверенность, что речь может идти о части корабля пришельцев. У марсохода NASA не получилось пробурить странную скалу

Находку будут детально изучать и только потом специалисты смогут с уверенностью сказать, что это за предмет, пишет VistaNews. Некоторые выдвигают версию, что это отлетевшая краска с каркаса самого марсохода Curiosity.