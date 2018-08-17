Астрономы рассказали о возможном открытии внеземного разума

Астрономы из обсерватории Джимини, расположенной на Гавайских островах, заявили мировой общественности о том, что они еще на шаг приблизились к открытию внеземного разума. Фото парящего в небе Австралии пришельца опубликовали в Сети

Такое заявление прозвучало на конференции Goldschmidt, прошедшей накануне в Бостоне. Ученые детально изучили химический состав двух десятков планетарных систем и не нашли серьезных различий между ними и Землей. Это многократно повышает шансы на открытие внеземного разума.

Специалисты уверены: в Млечном Пути должны существовать планеты, похожие на Землю. Уже открыты 18 подобных светил, расположенных от Земли на расстоянии около 460 световых лет. Согласно исследованиям, планеты содержат «земные» пропорции железа, кремния, кальция, магния и некоторых других элементов.

На некоторых из этих планет была обнаружена даже вода, которая, как известно, на Земле является первоисточником всей жизни.Однако, подобные выводы своим существованием фактически подрывают гипотезу «уникальной Земли», согласно которой во Вселенной есть только одна разумная форма жизни – люди.