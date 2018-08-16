Видео: на Камчатке обнаружено странное существо

Странное волосатое существо вынесло волнами на побережье Камчатки. Находку удалось обнаружить одной из местных жительниц, которая поделилась в Сети кадрами таинственного "монстра".

Дамы, нашедшие это "нечто", приняли создание за древнего обитателя моря, предположив, что это "шерстяной кальмар" или "морской мамонт" и выразив желание отправить ученых в это место, пишет Свободная Пресса.

По мнению специалистов, эта органическая масса может являться частью останков кита. Однако в социальных сетях, где происходит бурное обсуждение, интернет-пользователи недоумевают, откуда у кита может взяться такая пышная шерсть.