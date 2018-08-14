Фото парящего в небе Австралии пришельца опубликовали в Сети

Тайваньский уфолог вновь поразил пользователей Сети снимком инопланетянина, который завис в небе Австралии. По мнению автора, у людей скоро не останется никаких сомнений в существовании инопланетной жизни. Уфолог: фото с пришельцем и база НЛО на Луне

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал снятое на камеру одним из его единомышленников на 90% прозрачное существо, которое трудно заметить невооруженным глазом. Уорринг уверен, что в объектив попал инопланетянин, прилетевший на третью планету от Солнца для установления контакта.

Однако, утверждения уфолога, что данное "прозрачное свечение" является ничем иным, как представителем внеземных цивилизаций, не нашли поддержки среди читателей. Даже несмотря на заверения о том, что прибывшие из другого измерения объекты трудно фиксировать земной аппаратурой.

Тогда для пущей убедительности специалист продемонстрировал скептикам видео, сделанное в 2015 году в Тайване. В ролике можно увидеть несколько подобных предметов, также витающих в небесах. Эти объекты летали в облаках и, по его глубокому убеждению, явно имели внеземное происхождение.