Исследователи утверждают, что обнаружили мистическую "военную базу" на Google-картах. Странное изображение кругового объекта было обнаружено на севере Китая в центре пустыни Гоби.

Объект напоминает заброшенную промышленную зону, но при увеличении становятся заметны необычная система взлетно-посадочных полос и старые военные самолеты. "Знает ли правительство Китая, что здесь происходит?" — задает вопрос один из исследователей.

Официальной информации о странном объекте нет.