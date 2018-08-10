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Американский астронавт уверяет, что видел инопланетянина
10 августа 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Американский астронавт по имени Леланд Мелвин уверяет, что своими глазами видел инопланетянина. По словам специалиста, он незамедлительно передал информацию о странном существе коллегам на Землю.
По словам Мелвина, он заметил предполагаемого пришельца на посадочной платформе корабля Space Shuttle. Операторы, которые получили его сообщение, не придали никакого значения словам астронавта, заявив, что "инопланетянин" на самом деле является фреоном, который вытек из шлангов и замерз, передает "Свободная пресса".
В сети, однако, разгорелась жаркая дискуссия вокруг заявления Леланда Мелвина. Многие отметили, что астронавта просто захотели успокоить, а он действительно видел представителя внеземной цивилизации, сообщает издание Metro.
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