Американский исследователь нашел в Бермудском треугольнике «корабль пришельцев»

Исследователь из США Даррелл Миклош заявил, что на дне Бермудского треугольника находится «корабль инопланетян». Такой вывод он сделал, просматривая карты знаменитого астронавта NASA Гордона Купера.

Около одного из рифов Миклош разглядел непонятные цилиндрические «конструкции», на несколько метров выступающие над поверхностью кораллов. Сообщается, что возраст этой подводной растительности может составлять более пяти тысяч лет.

Заметим, считалось, что в этой аномальной зоне по всем законам биологии и физики вырасти ничего не может.

Под этими древними кораллами расположены причудливые образования, размеры которых весьма внушительны, сообщает Daily Mail.

Миклош считает, что этот объект нужно поднять на берег для дальнейшего изучения.

















фото: Discovery Channel