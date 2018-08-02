Видео, как крупный НЛО пролетел в небе над Лондоном на фоне полной Луны

В объектив камеры наблюдавшего за полнолунием жителя Лондона попал НЛО, который пролетел с высокой скоростью на фоне Луны. Видеозапись необычного явления мужчина опубликовал в YouTube.

Любители порассуждать об инопланетной жизни тут же выразили уверенность, что это корабль пришельцев. Скептики им возражают, посчитав заснятое природным явлением, аномалией. Или просто компьютерной графикой.