Видео, как крупный НЛО пролетел в небе над Лондоном на фоне полной Луны
2 августа 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
В объектив камеры наблюдавшего за полнолунием жителя Лондона попал НЛО, который пролетел с высокой скоростью на фоне Луны. Видеозапись необычного явления мужчина опубликовал в YouTube.
Любители порассуждать об инопланетной жизни тут же выразили уверенность, что это корабль пришельцев. Скептики им возражают, посчитав заснятое природным явлением, аномалией. Или просто компьютерной графикой.
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