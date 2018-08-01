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На дне Эгейского моря обнаружен странный объект

1 августа 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

На дне Эгейского моря обнаружен странный объект
pixabay.com

Непонятный объект у берегов Греции обнаружили интернет-пользователи на снимках Google Maps. На дне моря расположен какой-то таинственный круг с небольшой сердцевиной. Его диаметр предположительно 67 метров.

Некоторые пользователи уже сделали предположение о внеземном происхождении предмета на дне. Другие склоняются к версиям, что это фундамент дома, либо основание маяка.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Глава словацкой делегации заявил, что Крым был, есть и будет русским

Глава словацкой делегации заявил, что Крым был, есть и будет русским

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В Москве мужчина разбился, сорвавшись с верха небоскреба

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Перебежавший на сторону ДНР украинский военный разоблачил обман командования ВСУ

Перебежавший на сторону ДНР украинский военный разоблачил обман командования ВСУ

На сторону сражающихся против Киева защитников Донецкой народной республики перешел военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказали в армии самопровозглашенного государства.

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Лариса Долина сильно поправилась, ходят слухи, что она "заедает" измену мужа

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В последнее время певица Лариса Долина потеряла форму и сильно поправилась. А в светской тусовке ходят упорные слухи, что она рассталась с своим третьим супругом Ильей Спицыным и «заедает» несчастье.

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Галкин прокомментировал конфликт Земфиры с Монеточкой и Гречкой

Галкин прокомментировал конфликт Земфиры с Монеточкой и Гречкой

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В польском озере обнаружили склад древнего оружия

В польском озере обнаружили склад древнего оружия

Польские археологи обнаружили большое количество оружия разных эпох на дне озера в Западно-Поморском воеводстве. Возраст древнейших из найденных артефактов насчитывает около 2000 лет.

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На дне Эгейского моря обнаружен странный объект

На дне Эгейского моря обнаружен странный объект

Непонятный объект у берегов Греции обнаружили интернет-пользователи на снимках Google Maps. На дне моря расположен какой-то таинственный круг с небольшой сердцевиной. Его диаметр предположительно 67 метров.

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Эксперт объяснил, почему жена принца Гарри постоянно держит руки в карманах

Эксперт объяснил, почему жена принца Гарри постоянно держит руки в карманах

Специалист по языку тела Джуди Джеймс рассказала, почему супруга принца Гарри постоянно держит руки в карманах и очень часто поправляет волосы. Эти жесты герцогини Меган нередко замечают поклонники.

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В Китае уничтожают гробы и запрещают похороны

В Китае уничтожают гробы и запрещают похороны

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Актер Ивар Калныньш отмечает юбилей

Актер Ивар Калныньш отмечает юбилей

Популярный советский и латвийский актер Ивар Калныньш отмечает юбилей. Трудно поверить, но ему сегодня исполняется 70 лет. На счету любимого многими актера более ста двадцати ролей.

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Все ради детей. Чета Пугачева-Галкин получают вид на жительство в Европе

Все ради детей. Чета Пугачева-Галкин получают вид на жительство в Европе

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В США насчитали 100 тысяч иностранных шпионов

В США насчитали 100 тысяч иностранных шпионов

В США продолжает прогрессировать шпиономания. Традиционно американская пресса любит обвинять граждан России в том, что они видят во всех иностранцах шпионов. На деле же именно такая истерия сейчас царит за океаном.

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Крыса укусила воспитанницу детского сада в Санкт-Петербурге

Крыса укусила воспитанницу детского сада в Санкт-Петербурге

В одном из детских садов Санкт-Петербурга крыса укусила за ногу маленькую девочку. Прокуратура Невского района города приступила к проверке после сообщений, появившихся в средствах массовой информации.

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Евросоюз выражает России соболезнования в связи с убийством журналистов в ЦАР

Евросоюз выражает России соболезнования в связи с убийством журналистов в ЦАР

Чиновник в структурах Европейского Союза выразил в среду, 1 августа, соболезнования семьям и близким людям российских журналистов, которые были ранее убиты в Центральноафриканской Республике.

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В Италии сообщили об аресте подозреваемых в вербовке наемников для Донбасса

В Италии сообщили об аресте подозреваемых в вербовке наемников для Донбасса

Полицией Италии произведено задержание шести человек, обвиняемых в вербовке людей, которых отправляли в зону боевых действий в Донбассе, сообщается в официальном заявлении правоохранительных органов Генуи.

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По Крымскому мосту через Керченский пролив проехали 770 тыс. автомобилей

По Крымскому мосту через Керченский пролив проехали 770 тыс. автомобилей

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Секретная израильская ракета доставлена в Москву

Секретная израильская ракета доставлена в Москву

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Житель Санкт-Петербурга похитил с железнодорожных путей 275 тонн деталей

Житель Санкт-Петербурга похитил с железнодорожных путей 275 тонн деталей

Безработный житель Санкт-Петербурга похитил более 275 тонн деталей железнодорожных путей. Согласно последней информации, мужчина в вечернее время тайно совершал кражи при помощи гаечного ключа и лома.

//Общество

Урожай зерна выше прошлогоднего, но прогноз не радует

Урожай зерна выше прошлогоднего, но прогноз не радует

По последним статистическим данным, темпы сбора урожая зерна в этом году пока опережают прошлогодние результаты. По состоянию на конец июля уже намолочено 34,3 млн т зерна, тогда как годом ранее эта цифра равнялась 33,8 млн тонн. Пшеницы собрано 29,5 млн т – это больше, чем в это же время в 2017 г., на 2,5 млн тонн.

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В США считают, что Россия атакует Черногорию с моря

В США считают, что Россия атакует Черногорию с моря

Внутриполитическая борьба в США принимает всё более гротескные формы. Противники Дональда Трампа обвиняют своего президента в том, что на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки он сдал Черногорию. И теперь Москва может атаковать эту страну при помощи своего флота и авиации.

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Брат девушек, обвиняемых в убийстве отца: они безосновательно опозорили семью

Брат девушек, обвиняемых в убийстве отца: они безосновательно опозорили семью

Брат трех девушек, которые подозреваются в жестоком убийстве отца в Москве, рассказал о семье. Ранее сообщалось, что три сестры лишили родителя жизни, поскольку он "доставлял им страдания".

//Происшествия

Женщина умерла после пластической операции в Хабаровске

Женщина умерла после пластической операции в Хабаровске

В Хабаровске женщина умерла после пластической операции по коррекции груди. Она скончалась в отделении реанимации больницы, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело.

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Бетонная плита памятника упала на маленького ребенка в Астрахани

Бетонная плита памятника упала на маленького ребенка в Астрахани

Бетонная плита памятника в одном из парков Астрахани упала на маленького ребенка. Соответствующую информацию утром в среду, 1 августа, предоставили в Следственном управлении СК РФ по области.

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Эксперт объяснил, что спасло пассажиров потерпевшего крушение в Мексике самолета

Эксперт объяснил, что спасло пассажиров потерпевшего крушение в Мексике самолета

Эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко рассказал, что спасло пассажиров самолета, который потерпел крушение в Мексике. Информация об аварии поступила сегодня утром.

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«Собянинские льготы» на проезд в электричках вступили в силу с 1 августа

«Собянинские льготы» на проезд в электричках вступили в силу с 1 августа

Московские пенсионеры и другие граждане льготных категорий получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках с 1 августа 2018 г. Новой льготой смогут воспользоваться 1,6 млн москвичей.

//Наука

NASA ждет падения новых крупных метеоритов на Землю

NASA ждет падения новых крупных метеоритов на Землю

По словам сотрудников NASA, в скором времени к Земле приблизятся несколько метеоритов, представляющих опасность для планеты. Из-за малых размеров место, куда они упадут, определить очень сложно.

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Муж Ани Лорак после скандала не убрал из друзей предполагаемую возлюбленную

Муж Ани Лорак после скандала не убрал из друзей предполагаемую возлюбленную

Супруг певицы Ани Лорак после недавнего скандала не стал убирать из друзей предполагаемую любовницу. Ранее Мурата Налчаджиоглу засняли в обнимку с киевской светской львицей по имени Яна Беляева.

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В ВСУ сообщили о «значительных потерях» воюющих против Киева защитников Донбасса

В ВСУ сообщили о «значительных потерях» воюющих против Киева защитников Донбасса

Соединения армий Донецкой и Луганской народных республик понесли «значительные потери» в ходе июльских боестолкновений с Вооруженными силами Украины. Такую информацию опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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Российские журналисты, убитые в ЦАР, отклонились от маршрута на 23 км

Российские журналисты, убитые в ЦАР, отклонились от маршрута на 23 км

В среду, 1 августа, стало известно, что российские журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике, серьезно отклонились от маршрута. О гибели сотрудников СМИ стало известно накануне.

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Порошенко решил предъявить России иск за "разрушенный" Донбасс

Порошенко решил предъявить России иск за "разрушенный" Донбасс

Украинский лидер Петр Порошенко инициирует создание межведомственного координационного органа для выдвижения в адрес Российской Федерации иска за "нанесенный ущерб" в Донбассе.

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Ушла из жизни актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Ушла из жизни актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей"

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Ученые сообщили, что женщинам не рекомендуется играть в футбол

Ученые сообщили, что женщинам не рекомендуется играть в футбол

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Вдова убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля поблагодарила людей за поддержку

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Вдова убитого в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля поблагодарила всех сочувствующих ее горю за теплые слова и поддержку. О гибели мужчины стало известно в минувший вторник.

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