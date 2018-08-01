На дне Эгейского моря обнаружен странный объект

Непонятный объект у берегов Греции обнаружили интернет-пользователи на снимках Google Maps. На дне моря расположен какой-то таинственный круг с небольшой сердцевиной. Его диаметр предположительно 67 метров.

Некоторые пользователи уже сделали предположение о внеземном происхождении предмета на дне. Другие склоняются к версиям, что это фундамент дома, либо основание маяка.