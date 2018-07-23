Уфологи рассмотрели портреты пришельцев на снимках Марса

Как считают уфологи, на фото Красной планеты, сделанных марсоходом NASA Spirit Rover, можно разглядеть четыре разных портрета. Интересно, что принадлежать эти лица могут представителям разных видов или рас. У марсохода NASA не получилось пробурить странную скалу

Как предполагает известный уфолог Скотт Уорринг, лица пришельцев слиты в одно целое, тем самым наскальная картина говорит о единстве всех представителей инопланетного разума. Уфолог объясняет это тем, что гуманоиды достигли более высокого уровня развития, чем люди. Сами же портреты могут изображать значимых деятелей Марса, является чем-то похожим на скульптуру лидеров США, высеченных на горе Рашмор в штате Южная Дакота.

Уорринг дал точные координаты кратера на карте Google, пишут "Актуальные новости". Изображение лиц находится на 41° 2'56.91"N 80° 4'11.62"W.