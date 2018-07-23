Ученые считают, что Нибиру приблизилась к Земле и вызывает на планете катаклизмы

Бывший сотрудник геологического ведомства США Итан Троубридж убежден, что таинственная планета Нибиру вплотную приблизилась к Земле. Якобы именно поэтому в разных странах возникают страшные катаклизмы.

Эксперт уверяет, что огромное гравитационное поле Нибиру провоцирует землетрясения, тайфуны, паводки и прочие стихийные бедствия, передает "Свободная пресса". В частности, по словам Троубриджа, недавние извержения вулканов на Гавайях и Бали, а также подземные толчки в Японии напрямую связаны с планетой Х.

Ученый, однако, считает, что наиболее серьезную опасность представляет супервулкан Йеллоустоун на территории США, извержение которого угрожает всему миру, сообщает "День.Онлайн".

Не исключено, что уже 7 августа Нибиру будет видна в небе без телескопов.