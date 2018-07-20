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Раскрыта возможная роль инопланетян в гибели туристов на перевале Дятлова
20 июля 2018, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]
Причиной гибели туристической группы Игоря Дятлова в горах Северного Урала, вероятно, стало появление инопланетян. С таким заявлением выступил уфолог Валентин Дегтерев, занимающийся расследованием инцидента.
Как рассказал в своем блоге Дегтерев, некоторое время назад он нашел снимки из фотоаппарата входившего в состав группы Семена Золотарева. Уфолог пропустил изображения через специальный фильтр, после чего обнаружил на них объект, похожий на космический корабль. Согласно предположению, выдвинутому Дегтеревым, туристы получили смертельные травмы вследствие воздействия ударной волны приземлившегося звездолета.
Девять туристов из группы Игоря Дятлова погибли в феврале 1959 года. Точная причина произошедшей трагедии не выяснена до сих пор. Ранее сообщалось, что Валентин Дегтерев заподозрил Семена Золотарева в работе на НКВД.
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