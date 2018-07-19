Ученый: Нибиру приблизилась к Земле, последствия плачевны
19 июля 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший сотрудник геологического ведомства США (USGS) Итан Троубридж заявил, что близится уничтожение человечества, поскольку «планета Х» приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние.
Огромное гравитационное поле Нибиру провоцирует разного рода катаклизмы на нашей планете. К негативным последствиям относится, например, формирование гигантских разломов в земной коре, пишет u-f.ru. Это, в свою очередь, может привести к извержению многих опасных вулканов. Возникнут цунами, ослабеет магнитное поле Земли.
При этом Троубридж уверяет, что Геологическая служба США знает о надвигающемся апокалипсисе, но вся информация строго засекречена, дабы не сеять панику среди населения.
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