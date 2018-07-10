Пастор из США предсказал, что лунное затмение приведет к Апокалипсису на Земле

Христианский проповедник из США сделал предупреждение о том, что затмение Луны в июле может стать признаком того, что приближается конец света и Апокалипсис погубит все живое на нашей планете.

Уникальное "кровавое" лунное затмение жители Земли будут наблюдать 27 июля. Как сообщил пастор Пол Бегли, об этом затмении говорится еще в Библии, сообщает "Владтайм". Там это явление описывается как начало конца света. Говорится, что Луна станет кроваво-красной, что и предсказывает приближение Судного дня.

Как сообщалось ранее, жители Подмосковья в ночь с 27 на 28 июля смогут увидеть в небе сразу два редчайших явления: лунное затмение и противостояние Марса и Луны. Отмечается, что это редкое явление происходит раз в 15 лет.