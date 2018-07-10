Пастор из США предсказал, что лунное затмение приведет к Апокалипсису на Земле
10 июля 2018, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
Христианский проповедник из США сделал предупреждение о том, что затмение Луны в июле может стать признаком того, что приближается конец света и Апокалипсис погубит все живое на нашей планете.
Уникальное "кровавое" лунное затмение жители Земли будут наблюдать 27 июля. Как сообщил пастор Пол Бегли, об этом затмении говорится еще в Библии, сообщает "Владтайм". Там это явление описывается как начало конца света. Говорится, что Луна станет кроваво-красной, что и предсказывает приближение Судного дня.
Как сообщалось ранее, жители Подмосковья в ночь с 27 на 28 июля смогут увидеть в небе сразу два редчайших явления: лунное затмение и противостояние Марса и Луны. Отмечается, что это редкое явление происходит раз в 15 лет.
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