На спутнике Урана Титании уфологи рассмотрели купола города

На спутнике Урана найдет город, состоящий из огромных куполов. По словам уфологов, это может быть инопланетной базой, так как все строения в непонятном объекте имеют правильную форму.

Таинственное поселение трудно рассмотреть на снимках, так как его,по мнению уфологов, защищают специальные инопланетные устройства. Непонятные строения изготовлены из металла или материала, который имеет металлический блеск. Точный размер зданий определить непросто, сообщает "Актуальные новости". Дело в том, что большая их часть на фотографиях находится в тени по отношению к находящимся рядом возвышенностям.

Скептики при этом считают, что на снимках просто камни, пусть и необычной формы.