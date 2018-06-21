Уфологи из Соединенных Штатов Америки убеждены, что инопланетяне "воруют" звезды. Согласно последней информации астрономов, количество данных небесных тел во Вселенной существенно уменьшилось.

По мнению некоторых исследователей, при помощи звезд представители внеземных цивилизаций запасаются источниками энергии, передает "Свободная пресса".

Астрофизики Кэти Мак и Дэн Хупер из Университета Северной Каролины считают, что сверхразвитые существа присваивает себе звезды из других галактик, чтобы дефицит энергии, вызванные расширением Вселенной, их не коснулся, уточняет Vladtime.ru.