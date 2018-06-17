Уфологи: причиной странных пульсаций возле Солнца стал корабль инопланетян
17 июня 2018, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Уфологи отмечают, что в непосредственной близости к Солнцу были обнаружены таинственные аномалии и, скорее всего, они стали причиной нахождения рядом со светилом огромного корабля пришельцев.
Специалисты считают, что объекты, представленные в ролике, опубликованном ниже, являются подлинными. По мнению экспертов, на записи нет метеоритов, не наблюдается разбитых пикселей и не зафиксированы помехи спутника.
Уфологи утверждают, что возле Солнца часто фиксируются десятки инопланетных кораблей и их необходимо признать официально как НЛО.
Ранее уфологи после просмотров фотографий NASA, сделанных аппаратом SOHO, заметили возле Солнца НЛО. Он был кубической формы и располагался в непосредственной близости возле светила.
Также любители уфологии сделали позднее заявление, что возле Солнца движется неопознанный летающий объект, размеры которого превосходят параметры Юпитера.
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