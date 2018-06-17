Уфологи: причиной странных пульсаций возле Солнца стал корабль инопланетян

Уфологи отмечают, что в непосредственной близости к Солнцу были обнаружены таинственные аномалии и, скорее всего, они стали причиной нахождения рядом со светилом огромного корабля пришельцев. МКС зафиксировала на орбите Земли НЛО впечатляющих размеров

Специалисты считают, что объекты, представленные в ролике, опубликованном ниже, являются подлинными. По мнению экспертов, на записи нет метеоритов, не наблюдается разбитых пикселей и не зафиксированы помехи спутника.

Уфологи утверждают, что возле Солнца часто фиксируются десятки инопланетных кораблей и их необходимо признать официально как НЛО.

Ранее уфологи после просмотров фотографий NASA, сделанных аппаратом SOHO, заметили возле Солнца НЛО. Он был кубической формы и располагался в непосредственной близости возле светила.

Также любители уфологии сделали позднее заявление, что возле Солнца движется неопознанный летающий объект, размеры которого превосходят параметры Юпитера.